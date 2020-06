Sempre più giovani si appassionano al gioco del burraco

Il burraco è uno dei giochi di carte più amati in Italia. La popolarità di questo gioco è notevolmente cresciuta nel nostro paese negli ultimi anni e si è osservata anche una riduzione dell’età media dei giocatori, dovuta all’avvicinarsi sempre più frequente dei giovani al gioco del burraco.

I giovani si sono mostrati più interessati anche grazie all’implementazione di piattaforme digitali, che offrono la versione virtuale di questo gioco di carte. Oggi è possibile divertirsi col burraco online sfidando amici ed avversari casuali e mettendosi alla prova con partite singole o con tornei online di burraco. E’ possibile anche accedere a partite con in palio premi in denaro vero, per associare al divertimento la possibilità di guadagnare.

Perché i giovani amano il burraco online

I motivi del successo della versione digitale di questo gioco sono diversi e non stupisce che oggi sia uno dei passatempi preferiti con la carte da gioco francesi. La possibilità di divertirsi con il burraco online ha aumentato le opportunità di gioco, consentendo di prendere parte ad una partita in qualsiasi momento, senza doversi spostare e potendo stare comodamente seduti al proprio pc.

La versione digitale è disponibile in realtà anche su smartphone e tablet, il che dà la possibilità di giocare in qualunque posto, a patto che si abbia del tempo a disposizione. Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per i giovani, i quali vivono una vita frenetica e non sono spesso a casa per tanto tempo, ma passano il loro tempo libero spostandosi da un posto all’altro per i vari impegni della giornata.

I giovani amano la versione online del burraco anche perché consente loro di sfidare giocatori da tutta Italia, non limitandosi a confrontare le proprie abilità con quelle dei parenti dopo le cene di famiglia. In questo modo troveranno sempre un avversario da sfidare e potranno migliorare partita dopo partita, diventando ogni giorno più esperti.

Quando ci si sente pronti si può decidere di iscriversi ad un torneo. Sono molti i giovani italiani che si mettono alla prova partecipando a dei tornei di burraco online: sono disponibili sia tornei gratuiti che tornei a pagamento, in quest’ultimo caso con dei premi in denaro in palio per i vincitori. Giocare online è sicuro, basta creare un conto di gioco su una piattaforma in regola con tutte le autorizzazioni richieste. Le piattaforme digitali devono ricevere l’autorizzazione dall’AAMS e devono mostrare per legge il numero univoco di autorizzazione nella pagina principale del sito ufficiale, in modo che i giocatori prima di iscriversi possano fare i dovuti accertamenti.

Le previsioni degli esperti del settore

Il successo del burraco online si inserisce in un trend molto più ampio, che coinvolge praticamente tutti i giochi digitali. Il settore dei giochi a pagamento – dai giochi di carte ai tipici giochi dei casinò – è in forte crescita negli ultimi anni e secondo gli analisti del mercato la crescita proseguirà non solo nel 2020, ma anche negli anni a venire. Il burraco è uno dei giochi di carte con la crescita più marcata, soprattutto tra gli iscritti più giovani.