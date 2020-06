Poca acqua a Pioppo, Pupella: “La strada di Aglisotto è difficile ma non impossibile”

Arriva l’estate e a Pioppo, frazione di Monreale, si presenta puntualmente il problema della mancanza di acqua. Una questione che va avanti da anni e che nessuna amministrazione ha fino ad oggi risolto.

Se ne è parlato ieri nel corso della prima seduta di Consiglio comunale post-Covid, in seguito ad una interrogazione consiliare presentata da Pippo Lo Coco.

Da anni diversi consiglieri della frazione di Monreale chiedono alle amministrazioni che si susseguono un intervento risolutivo. In particolare che venga avviato l’emungimento dell’acqua da pozzo Aglisotto, scavato ormai da 12 anni ma mai sfruttato. L’utilizzo del pozzo potrebbe risolvere la questione quantomeno nella porzione superiore dell’abitato di Pioppo.

Lo Coco ha chiesto all’amministrazione perchè dopo anni ancora non si sia proceduto a sfruttare la risorsa idrica alla luce dei problemi relativi alla scarsità di acqua a Pioppo.

Al consigliere di Alternativa Civica ha risposto l’assessore ai Servizi Idrici e Interventi Manutentivi generali Pupella, che ha confermato l’impegno dell’amministrazione nella risoluzione della problematica anche se le possibilità di poter emungere acqua dal pozzo scavato 12 anni fa sono ormai ridotte al lumicino. “Nel 2018 venne fatto il progetto per emungere da pozzo Aglisotto – ha detto Pupella – ma i risultati non sono stati ottimali. Si era trovata dell’acqua per 10 litri al secondo ma questa è via, via diminuita. Il pozzo è stato poi abbandonato e oggi è praticamente cementato”.

Pupella ha anche spiegato come sia difficile trovare nel bilancio somme da destinare alle ricerche di risorse idriche sotterranee a causa della rete colabrodo dell’acqedotto che porta via quasi tutte le risorse a causa delle continue rotture. “È però nostro intendimento riattivare pozzo Aglisotto – ha chiarito Pupella – anche se gli uffici ci dicono che l’acqua non potrebbe essere utilizzata perché fangosa”. L’assessore ha terminato l’intervento affermando che comunque un un tentativo sarà fatto. “La strada di Aglisotto è difficile ma non impossibile”, ha concluso.