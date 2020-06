Gioco d’azzardo, il Consiglio comunale approva il regolamento studiato dal Mosaico

La città di Monreale adotta il “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago” con il fine di tutelare i cittadini dai rischi del gioco compulsivo e per guardare alla crescita economica del territorio in maniera etica.

Lo strumento di prevenzione sociale è stato presentato ieri su proposta del Gruppo consiliare de “Il Mosaico” e nasce dalla necessità di arginare un fenomeno che è, purtroppo, sempre più diffuso. Il fenomeno del Gioco d’azzardo Patologico (GAP), che investe in particolar modo le fasce sociali più deboli – minori, anziani e casalinghe – genera spesso situazioni di difficoltà, creando conseguenze psicologiche ed economiche spesso devastanti a livello personale, familiare e sociale.

Il regolamento approvato mira a disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica e a promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

I punti salienti del provvedimento adottato:

La possibilità da parte del Sindaco di ridurre gli orari di fruizione dei giochi con propria ordinanza;

L’obbligo di distanziamento (almeno 500 m) delle sale gioco e delle new slot da punti sensibili, quali per esempio scuole, banche, poste, circoli, chiese, strutture ricettive, spazi pubblici;

La possibilità di prevedere incentivi economici per chi rifiuta l’installazione delle macchinette nei propri locali e la previsione di maggiori oneri per chi invece le mantiene;

Una maggiore attenzione degli uffici nella concessione delle autorizzazioni comunali per l’installazione dei giochi e l’apertura delle sale da gioco;

L’impegno del Comune a non pubblicizzare sui mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di informazione e comunicazione istituzionali (sito, periodico di informazione comunale ecc.) e a non patrocinare materiali e/o iniziative che siano veicolo di pubblicità o che siano collegate al gioco d’azzardo ed esercizi commerciali che al loro interno abbiano slot machines, lotterie e giochi scommesse;

La creazione di una “Consulta cittadina permanente per la prevenzione, cura e contrasto al GAP” formata da Comune, Asp Palermo, Scuole, Carabinieri, Monopoli di Stato e associazioni di categoria.

La possibilità per il Comune di prevede controlli più rigidi nei confronti delle sale da gioco e degli esercizi commerciali che installano le “macchinette”.

Il Regolamento originario, tuttavia, è stato depotenziato dai pareri degli uffici che hanno richiamato i limiti dei poteri del Comune in assenza di una normativa nazionale e regionale che disciplini il settore. Per tale motivo, questo atto – ad oggi – non potrà intervenire per il passato, ma avrà valenza solo per il futuro.

“L’azzardo è una pratica sociale complessa che comporta solo dei costi sociali ed economici per la nostra Comunità – ha dichiarato Fabrizio Lo Verso, capogruppo consiliare de “Il Mosaico” – Questo settore, proprio per la sua permeabilità e la sua redditività, ha attirato su di sé l’attenzione della mafia, che lo utilizza sia per riciclare il denaro sporco proveniente da illeciti, sia come strumento per il controllo del territorio attraverso l’imposizione nei locali (quali bar, tabacchi, ecc) di “macchinette” manomesse o di congegni per il gioco illegale online. L’”operazione All-in” avvenuta nei giorni scorsi è la testimonianza che anche a Monreale il fenomeno è presente.

I vantaggi sono solamente del “sistema” che gira attorno a questo fenomeno e che riempie solo le tasche dei cd. “padroni del banco”, nel caso di giochi legali, e della criminalità organizzata, nel caso di giochi illegali. Per questo motivo il Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale hanno il dovere di intervenire con una regolamentazione chiara ed efficace.”

“Il regolamento comunale sulle sale giochi di cui si è dotato il Comune di Monreale su proposta del nostro Gruppo consiliare – ha aggiunto Roberto Gambino coordinatore del Movimento IL MOSAICO – è frutto di un lungo lavoro partito ormai 7 anni fa e che ha visto coinvolti tanti esperti dell’ASP Palermo, professionisti del sociale, forze dell’ordine, associazioni del territorio e associazioni di categoria, Banca Etica e le Scuole. Il gioco d’azzardo è una piaga sociale al pari della droga e dell’abuso di alcol. Le patologie che derivano da comportamenti compulsivi rappresentano una emergenza sociale a cui mettere un freno. Era necessario, quindi, stabilire regole certe per disincentivare la propensione all’azzardo e prevenire le degenerazioni patologiche con misure concrete, a tutela della salute delle persone e della loro dignità”.