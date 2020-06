“Una voce per Monreale”, aperti i casting per la decima edizione del concorso regionale

MONREALE – Si mette in moto la complessa macchina organizzativa della 10ª edizione di “Una voce per Monreale”, principale concorso canoro del territorio Regionale, anche quest’anno dedicato alla memoria di Marcello Micalizzi. La manifestazione è organizzata dall’Avis di Monreale e dalla Fond. Musicale Sicily Music Academy e vedrà la sua serata finale domenica 19 settembre 2020.

La prima fase della kermesse consiste in un primo Casting che gli aspiranti concorrenti sosterranno presso la sede della Sicily Music Academy di Monreale in Salita Sant’Antonio,5 vicino piazzetta Arancio.

Per questo primo step c’è tempo fino al 4 Luglio alle ore 18:00. Sarà lì, pertanto che dovrà presentarsi chi vorrà parteciparvi. Il concorso è suddiviso in due categorie: “Kids”, dai 7 ai 15 anni e “Giovani e Adulti”, dai 16 ai 65.

Al concorso possono partecipare cantanti, cantautori, piccoli gruppi vocali e rapper. La direzione artistica è affidata a Mario Micalizzi e a Davide Cutrona. Tutti gli artisti selezionati nei vari casting si sfideranno nella fase finale vera e propria, che consiste in una serata di semifinale (25 Luglio) ed una finale (19 settembre).

Per tutti i finalisti, inoltre, sabato 19 settembre è in programma una Master Class gratuita, che si terrà nella sede della Sicily Music Academy di Monreale tenuta da Vocal Coach e docenti del Panorama Palermitano e non, ed alla presenza di esponenti provenienti da Area Sanremo Tour o il Concorso Je so Pazzo.