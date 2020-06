Monreale, rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, pubblicato l’avviso (l’istanza all’interno)

MONREALE – Pubblicato dal comune l’avviso per procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, in scadenza il 3 agosto 2020. I nuovi componenti saranno nominati per il triennio 2020-2023 e verranno estratti tra coloro che avranno presentato la domanda e saranno in possesso dei requisiti richiesti.

Potranno presentare domanda i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali, o gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso di specifici requisiti.

Tra questi:

l’iscrizione da almeno dici anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni

avere conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi.

Nel collegio dei revisori le funzioni di presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, da chi le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica. Ciascun revisore non potrà assumere più di otto incarichi.

La domanda di partecipazione all’estrazione (la cui istanza può essere scaricata QUI) dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 16/07/2020 tramite le seguenti modalità: