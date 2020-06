Corleone è più green con due colonnine per le auto elettriche, Chiazzese a lavoro sul Decreto Rilancio

Corleone si avvia a diventare una città più green con l’installazione di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L’iniziativa è nata su input di Giuseppe Chiazzese, deputato corleonese schierato con il Movimento 5 Stelle, che fa della svolta green uno dei propri cavalli di battaglia anche all’interno della propria attività parlamentare.

I lavori per l’installazione di due colonnine di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici sono già stati eseguiti da parte dell’impresa Someco srl. Le colonnine hanno una potenza di 44 e 25 chilowatt e permetteranno la ricarica contemporanea di tre auto e una moto in tempi rapidi e costi contenuti.

L’installazione dei punti di ricarica rappresenta senza dubbio un incentivo all’acquisto di auto elettriche, che a Corleone sono già 12. I punti di ricarica saranno inseriti anche nelle varie mappe utilizzate da chi si sposta a bordo di auto elettriche un fatto che farà diventare la città anche una meta quasi obbligata per chi attraversa la Sicilia.

Un fatto fondamentale è avere le prime due colonnine di ricarica a Corleone, che si aggiungono a quelle del vicino Comune di Marineo e il progetto va avanti anche in altri Comuni della Sicilia, come ha sottolineato Chiazzese.

“Ringrazio il sindaco Nicolosi e l’assessore Schillaci che hanno raccolto il mio invito – dice Chiazzese – e con cui ho collaborato per arrivare a questo risultato che è segno di modernità e di rispetto ambientale”.

Chiazzese ha presentato anche un emendamento all’interno del Decreto Rilancio per l’incremento della rete di ricarica in sede autostradale. “I concessionari autostradali devono rispettare il termine del 31 dicembre 2020 per l’installazione delle colonnine – dice il deputato -. Con il mio emendamento, nel caso in cui i concessionari non dovessero installare le colonnine come prevede la norma, si darebbe la possibilità ad altri player di installare alcune colonnine non permettendo ai concessionari”.