Borse di studio e contributi libri, in pagamento attraverso bonifico bancario

MONREALE – Il Comune di Monreale e UniCredit hanno individuato una soluzione che consentirà in tempi rapidi di poter sbloccare i pagamenti delle borse di studio e dei contributi libri. In considerazione dell’attuale momento che impone un accesso contingentato agli sportelli bancari a tutela della sicurezza dei clienti e dei dipendenti della banca.

I pagamenti relativi alle Borse di studio fanno riferimento agli anni scolastici 2013- 2014, 2014-2015, 2015-2016. Mentre per quanto riguarda il contributo libri anno scolastico 2016-2017.

Al fine di poter procedere ai pagamenti a mezzo bonifico bancario, i beneficiari delle borse di studio e contributi libri potranno fornire il proprio codice IBAN al Comune di Monreale all’indirizzo mail pubblicaistruzione@monreale.gov.it. Successivamente, al fine di effettuare il pagamento per cassa, per coloro che non abbiano fornito il codice IBAN UniCredit definirà un calendario in base alle lettere dei cognomi dei beneficiari che verrà concordato con il Comune di Monreale. Poi lo sviluppo dipenderà dalla numerosità dei pagamenti da effettuare per cassa e dalla modalità di accesso alle casse, esclusivamente per appuntamento.

UniCredit mette, inoltre, a disposizione un’ampia gamma di rapporti che consentono di avere il codice IBAN. Sul sito di UniCredit sono presenti tutte le informazioni necessarie per l’accensione anche online dei rapporti.