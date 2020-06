Palermo in serie C, al Comune di Monreale sventola la bandiera rosanero

MONREALE – Nel Palazzo di Città sventola la bandiera rosanero. Nella sede del comune di Monreale, ieri è stata issata dal sindaco Alberto Arcidiacono una bandiera con i colori della squadra del Palermo, che è stata ufficialmente promossa in Serie C a poco meno di un anno dalla nascita della nuova società.

L’iniziativa è stata voluta dal primo cittadino, dal consulente allo Sport Salvo Giangreco e dal consigliere comunale Flavio Pillitteri.

“Affinché le aquile possano volare su Monreale e su tutta la Sicilia. Grazie Palermo”, così Arcidiacono ha innalzato ieri pomeriggio dal palazzo di città la bandiera. Un gesto per rendere omaggio e per complimentarsi con la squadra per l’ufficialità della promozione in Serie C.