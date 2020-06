La Cattedrale di Palermo come non l’avete mai vista: giardino vuoto e turisti assenti, ecco i danni del covid

PALERMO – I monumenti storici della città come la Cattedrale stanno risentendo in questi giorni della crisi dovuta al covid-19. Se prima della pandemia, durante le ore di punta la Cattedrale risultava molto piena di turisti o da gente che frequenta il luogo, adesso è completamente vuota o quasi.

Il giardino “fa impressione”, solo quattro ragazzi seduti, due alle estremità delle recinzioni, gli altri invece, sotto la facciata. Il resto dell’atrio esterno è completamente vuoto. Il rumore delle fontanelle è solo in un giardino molto grande come questo, le palme che si muovono per via del vento, insomma uno scenario davvero surreale che purtroppo è la realtà.

Ma quale sarà stato il fattore scatenante di tutto ciò? psicosi da covid? può darsi. Infatti molte persone preferiscono rimanere a casa per salvaguardare loro stessi. E’ pur vero che però la crisi economica della città sta parecchio contribuendo a questa “macabra” situazione. Se le terrazze della stessa prima erano aperte al pubblico, ad oggi è impossibile visitarle per l’emergenza covid.

D’altronde il turista è anche assente per via dei trasporti e della crisi e quindi è stato ritenuto necessario non aprire alcuni luoghi che se prima risultavano molto affluenti adesso non lo sarebbero. Quello della Cattedrale è oggi un esempio di come tutti gli altri monumenti versano nello stesso stato: poca gente, pochi turisti e soprattutto poco personale.

La Cattedrale di Palermo
L'esterno della Cattedrale / foto Giuliano Merlo (FD)
Gli interni della Cattedrale / foto Giuliano Merlo (FD)
Cartello UNESCO / foto Giuliano Merlo (FD)
Il raggio di sole che segna la stagione / foto Giuliano Merlo (FD)

Ci spostiamo nella chiesa della Martorana dove la situazione non sembra cambiare. La Martorana si trova alle spalle di Palazzo delle Aquile (Comune di Palermo) e oltre al personale all’interno non vi è nessuno.

Il personale invita a non sedersi sulle panche e a mettere la mascherina all’ingresso, fa un giro di controllo per sgranchire le gambe, ma di turisti non se ne vedono proprio. Meno turisti, meno soldi, meno circolazione di denaro. E’ questa la tragica situazione di Palermo che al momento anche se può sembrare tornata alla normalità, i monumenti storici come la Cattedrale, la chiesa della Martorana, La chiesa di San Cataldo, il Castello della Zisa e altri sorvegliano la città in silenzio, aspettando che i turisti tornino a visitarli.