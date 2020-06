Pioppo, la Posta riapre da lunedì a venerdì

L’ufficio Postale di Pioppo, frazione di Monreale, riaprirà seguendo i vecchi orari e non più a giorni alterni. L’ufficio, che si trova in via Provinciale, entrerà in funzione regolarmente da lunedì a sabato.

A renderlo noto è stato il Consigliere comunale pioppese Giuseppe Lo Coco di Alternativa Civica dopo aver ricevuto, a sua volta, la notizia dal direttore dell’ufficio della frazione.

La rimodulazione delle aperture era stata decisa da Poste Italiane al fine di poter per garantire il servizio nei giorni di emergenza. L’accesso agli uffici postali continuerà ad avvenire rispettando i protocolli di sicurezza imposti dalle norme.