Attestati di merito agli alunni della scuola primaria, Arcidiacono: “La loro lezione di vita è la speranza in futuro migliore”

Si è svolta stamane in aula consiliare la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni delle scuole primarie. La cerimonia è stata organizzata dal comune di Monreale, per far sì che in un luogo istituzionale i ragazzi potessero salutare le loro insegnanti che non avevano più incontrato dall’inizio della pandemia.

Alla manifestazione hanno aderito con grande entusiasmo tutte le scolaresche del territorio, le dirigenti e i docenti che hanno ringraziato l’amministrazione per avere dato la possibilità ai nostri studenti di incontrare i loro compagni e docenti