Monreale, in giro finti incaricati Enel e la truffa è dietro l’angolo

Monreale – Una persona in giacca e cravatta che gira i condomini e chiede di poter visionare la bolletta dell’energia elettrica. La truffa è dietro l’angolo a Monreale.

Sono numerose le segnalazioni ricevute da Filodiretto. Una persona, un ragazzo, sta girando di casa in casa chiedendo che gli venga mostrata la bolletta. Inutile dire che si tratta dell’ennesima truffa. Chi cade nel tranello si vede un nuovo contratto per l’erogazione dell’energia elettrica con chissà quale società.

Si raccomanda di diffidare di sedicenti incaricati del Servizio Elettrico Nazionale che non manda mai alcun incaricato a casa per eseguire controlli. Si raccomanda, inoltre, di evitare di fare entrare estranei all’interno delle case e di invitare il presunto truffatore a uscire dal palazzo.

C’è anche chi ci ha segnalato l’insistenza fastidiosa da parte del finto incaricato Enel e la “minaccia” di trovarsi costi in più in bolletta qualora non si proceda al controllo della bolletta ma, come detto, si tratta solo di un tentativo di raggiro.

Obiettivo del finto incarico è di leggere un particolare codice che è presente sulla seconda pagina della bolletta che gli servirà per eseguire il cambio del gestore a nostra insaputa. Quindi attenzione.