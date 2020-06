Diplomi ai bambini delle quinte classi, Vittorino: “Nessun coinvolgimento della scuola”. Giannetto: “L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo”

MONREALE – Ultimo giorno di scuola per i ragazzi e bambini, ieri si è concluso l’anno scolastico. In molte classi i saluti si sono svolti con la consueta, ormai, videochiamata. Ma per le quinte classi, che chiudono un percorso scolastico, il Comune di Monreale ha pensato a un saluto diverso.

Per i piccoli giunti a un primo traguardo scolastico sarà assegnato, dal sindaco Alberto Arcidiacono, insieme all’assessore Rosanna Giannetto, un diploma, una sorta di attestato di coraggio.

Sull’organizzazione dell’evento sembrerebbe essersi alzata la polemica in qualche istituto scolastico. “Le docenti e qualche preside non parteciperanno all’evento perché non coinvolte”. A farsi portavoce il consigliere Mimmo Vittorino, Popolari per Monreale. “L’amministrazione consegnerà il diploma ai bambini senza aver coinvolto e avvisato la scuola. Ha semplicemente inviato una mail agli studenti invitandoli a recarsi in aula consiliare. Senza organizzazione, non pensando ad un possibile assembramento. È una cosa fuori luogo e un modo sbagliato di organizzare le cose. L’assessore Rosanna Giannetto si dimostra ancora una volta inconcludente e attenta a farsi qualche selfie per avere due minuti di notorietà”.

Al consigliere d’opposizione replica l’assessore all’Istruzione Giannetto. “La manifestazione di domani costituisce un’occasione per ringraziare dirigenti, docenti, gli alunni e le loro famiglie, tutto il personale scolastico che con grande solerzia, caparbietà, coraggio e sacrificio hanno garantito continuità didattica attraverso la DAD. Sarà un bel momento per consentire agli alunni, che frequentano l’ultimo anno di scuola primaria, di rivedere le proprie insegnanti dopo la lunga fase restrittiva dovuta all’emergenza epidemiologica. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da dirigenti, docenti e alunni. Saranno garantite tutte le misure di distanziamento sociale – precisa l’assessore – al fine di evitare assembramenti, infatti le varie scolaresche del territorio o le loro delegazioni, sono state scaglionate in orari diversi nell’arco della mattinata. Ritengo quasi superfluo replicare al consigliere Mimmo Vittorino che ama mettersi in mostra con sterili polemiche, solo per dimostrare a se stesso di fare parte di questa amministrazione. A differenza dell’amico consigliere non sono per la politica dei selfie ma per la politica del fare, ne è testimonianza la vicinanza dell’amministrazione ai nostri concittadini in questo particolare momento storico che ha cambiato quasi radicalmente le nostre abitudini. Invito il collega, in qualità di rappresentante dei cittadini, a documentarsi sulle azioni proposte da questa amministrazione prima di lanciare autocelebrazioni e falsi allarmismi. Suggerisco – conclude -di impiegare il proprio tempo in modo costruttivo, per proporre iniziative finalizzate al bene comune”.