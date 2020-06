Chiusura anno scolastico, domani Arcidiacono consegnerà i diplomi

Domani mattina dalle ore 9 alle ore 13 il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Pubblica istruzione Rosanna Giannetto consegneranno a gruppi scaglionati di studenti i diplomi per la chiusura di un anno scolastico unico nella storia della scuola. Al fine di non creare assembramenti gli uffici hanno definito una programmazione ben precisa per la consegna che prevede la presenza di alcune delegazioni di studenti e insegnanti , per ogni scuola . Si inizierà con l’Istituto Pietro Novelli (9.00-950) Istituto Guglielmo (10.00-10.50) Istituto Margherita di Navarra (11.00-11.50) Istituto Morvillo (12.00-12.50)

A Grisì saranno consegnati la prossima settimana direttamente dal sindaco Arcidiacono e assessore Giannetto. “Abbiamo voluto creare una occasione, hanno dichiarato il sindaco Arcidiacono e l’assessore Giannetto, per ringraziare i dirigenti, i docenti, i bambini e le loro famiglie, tutto il personale scolastico che in questo particolare momento storico sono riusciti con caparbietà e sacrificio a garantire la continuità didattica attraverso la didattica a distanza, sarà anche un bel momento per fare incontrare i bambini che concludono il ciclo della primaria con le loro insegnanti. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da dirigenti, docenti e alunni.”