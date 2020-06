Monreale e lo sport, il Ranteria abbandonato e i podisti che fanno lo slalom tra i rifiuti

Lo sport a Monreale è una delle tante note dolenti su cui le varie amministrazioni che si sono succedute non hanno mai saputo spingere davvero. Programmi elettorali gonfiati di annunci mai rispettati tra costruzioni di nuovi impianti e valorizzazione di quelli esistenti. Poco, o per meglio dire, nulla a Monreale è stato realizzato nell’ultimo decennio.

Così i giovani monrealesi sono costretti, per praticare sport, a “emigrare” a Palermo, che offre una vasta platea di offerta, tra pubblico e privato. Emblematico è il caso dei campetti da tennis della Ranteria. “Non mi chieda come ma i campetti della Ranteria verranno riaperti”. Era la dichiarazione che nel 2014 Capizzi, ai tempi candidato sindaco, rilasciava ai microfoni di FiloDiretto. Nonostante quelle promesse, i cancelli rimasero chiusi per tutto il corso della sua legislazione.

Della questione ce ne siamo interessati più volte, interrogando sull’argomento anche i precedenti assessori della giunta Capizzi, ed ancora prima l’assessore della giunta Di Matteo, Giuseppe La Corte. Quest’ultimo aveva indetto un bando per affidare a privati la gestione della struttura. La società aggiudicataria si sarebbe dovuta accollare però i costi di ristrutturazione. La gara era andata deserta.

Di acqua ne è trascorsa sotto i ponti ma la situazione è sempre uguale. Non solo i campi della Ranteria, ormai caduti nel degrado e dimenticati, non sono mai stati oggetto di attenzioni, ma null’altro si è fatto per donare alla città di Monreale, comune con oltre 40 mila abitanti, una struttura sportiva degna. Basti pensare che sono decine e decine i podisti che affollano la via Strada Ferrata, diventata ormai una vera e propria pista in assenza di un impianto sportivo che permetta di correre in tutta sicurezza. I monrealesi, pur di praticare sport, si accontentano di correre in una strada, molto spesso colma di rifiuti e rigagnoli di acqua.

Ma cosa ha fatto l’amministrazione Arcidiacono nel corso del suo primo anno di attività? Quali sono i programmi e i progetti in atto avviati dalla giunta? Ci sono fondi da sfruttare per la realizzazione di nuove strutture sportive o la valorizzazione di quelle esistenti? Domande che purtroppo rimarranno senza una risposta. Avremmo voluto porle all’assessore allo Sport e Spettacolo Ignazio Davì che però non ci ha dato risposta.

Intanto, visto che a Monreale il sindaco Alberto Arcidiacono ha nominato un proprio consulente allo sport, abbiamo colto l’occasione per chiedergli quali sono i prossimi passi che dovrebbe compiere l’amministrazione nel settore dello sport e degli eventi sportivi. Salvo Giangreco ha sottolineato come la fase emergenziale legata al Covid abbia un po’ messo i bastoni tra le ruote nei programmi dell’amministrazione, che nel corso dei prossimi giorni ha intenzione di convocare i rappresentanti delle associazioni sportive. L’obiettivo è pianificare strategie e programmi per dare rilancio allo sport monrealese anche con la messa in calendario di eventi.

Il Giro d’Italia e la Targa Florio rappresentano senza dubbio eventi clou e straordinari che la città di Monreale dovrà sfruttare al meglio. Salvo Giangreco ha comunque sottolineato che per i prossimi mesi ci sono in serbo altri eventi per la promozione dello sport. I prossimi giorni saranno cruciali in tal senso poichè si attende il via libera definitivo da parte del governo regionale. “L’amministrazione – dice il consulente del sindaco allo Sport, Giangreco – è vicina anche a tutte le strutture sportive del territorio. Il nostro obiettivo è il loro rilancio, promuovendo manifestazioni ed eventi che sono stati spostati ad inizio settembre in seguito alla pandemia”.