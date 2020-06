Carmelo Lopes di Aquino muore dopo un’operazione, la famiglia chiede giustizia

Morto in ospedale per cause fino ad oggi sconosciute. Per questo i familiari di Carmelo Lopes, originario di Aquino, frazione di Monreale, hanno presentato tramite il proprio legale un esposto in Procura.

Il giovane, 26 anni, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo per causa ancora da accertare. Come si legge su Palermo Today, il legale della famiglia ha presentato un esporto in Procura per accertare eventuali responsabilità sulla morte del ragazzo.

Carmelo da tempo combatteva contro la leucemia ma pare che la morta non sia legata a questa patologia. A maggio il giovane avrebbe accusato dolori alla schiena e si sarebbe recato all’ospedale Cervello di Palermo più volte. Visto che il dolore si faceva sempre più forte, è stato dirottato all’ospedale di Villa Sofia. Qui è stato sottoposto ad una Tac che ha permesso di diagnosticare un’ernia. I medici hanno così deciso di operare in giovane il 3 giugno. In seguito all’operazione però Carmelo ha iniziato ad accusare, secondo il racconto le legale a Palermo Today, un forte dolore alla gamba. Poi la situazione sarebbe precipitata in seguito ad una crisi respiratoria.

Il 26enne è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva e messo in coma farmacologico. Da quel reparto il 26enne però non sarebbe più uscito. E’ morto lunedì scorso. Ora i familiari chiedono giustizia e che venga fatta piena luce sulla morte di Carmelo.

In merito al decesso del giovane, avvenuto lo scorso 8 giugno a Villa Sofia-Cervello, “l’Azienda partecipa al dolore dei familiari e comunica di avere avviato tutte le verifiche del caso”, è la risposta dell’azienda in seguito alla grave notizia.