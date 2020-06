Aumentano i voli diretti in Sicilia con Alitalia: Tariffe a partire da 30 euro

PALERMO – Sta per crescere il numero dei voli con Alitalia a partire dal 13 giugno prossimo. Il vettore aumenterà i collegamenti sulle principali tratte come la Milano-Palermo e Roma-Palermo. Dal 15 giugno invece, saranno aggiunti ulteriori voli tra Roma e gli aeroporti di Catania e Palermo.

Sulla tratta Milano-Catania e sulla Milano-Palermo i voli saranno 4 al giorno, anziché due. I collegamenti con Roma invece, cresceranno da 8 a 10 al giorno. Sulle rotte tra Milano e la Sicilia la compagnia aggiungerà, ai voli già operativi, un volo per Catania e per Palermo alle 17:00, mentre i collegamenti per Milano Malpensa sempre da Palermo e Catania partiranno alle 20:40.

Le tariffe per i collegamenti dalla Sicilia partiranno da 30 euro a tratta con bagaglio a mano inclusi. “Tutti i collegamenti Alitalia – riferisce la compagnia – vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo. Gli aeromobili vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo è pura al 99,7%, come in una sala sterile”.

Proprio pochi giorni fa la compagnia ha deciso di cancellare tutti i collegamenti con l’Aeroporto di Trapani, a partire da Luglio, nonostante i biglietti già venduti, ha sottolineato il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra. La compagnia dopo tanti attacchi e proteste da parte di molti passeggeri che avevano prenotato i voli ha replicato dicendo che “le rotte da e per Trapani presentano per luglio e agosto un numero di prenotazioni inferiore del 60% rispetto all’anno scorso, nonostante i voli siano in vendita a tariffe particolarmente favorevoli (a partire da 61 euro a tratta, tasse aeroportuali incluse). Abbiamo quindi chiesto all’aeroporto un sostegno per mantenere nel periodo estivo i voli Trapani-Roma e Trapani-Milano, la cui redditività è fortemente penalizzata dalla riduzione del traffico a seguito degli effetti del Covid-19”.

La decisione di Alitalia rischia così di far arrestare il turismo su una parte di Isola scoperta, al momento, dai collegamenti aerei e solo raggiungibile in pullman. “E’ l’ennesimo schiaffo che si aggiunge a tariffe perlopiù inaccessibili e ai voli ancora ridotti in tutti gli scali siciliani, che stanno rendendo impossibile raggiungere l’Isola e partire”, ha affermato il presidente della Regione.