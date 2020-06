Da 5 mesi bloccata a Praga, Elisa Zuccaro non riesce a rientrare a Monreale

Di Elisa Zuccaro avevamo parlato alcune settimane fa. La giovane studentessa monrealese, iscritta al quarto anno della facoltà di farmacia, ha terminato il corso di studi presso l’Università di Hradec Kralove, cittadina ad un’ora di auto da Praga, dove si era trasferita temporaneamente per un progetto Erasmus. Da allora non è riuscita a fare ritorno a casa.

“L’ultima volta che sono tornata in Sicilia è stato a settembre – ci raccontava ad aprile -, sarei dovuta tornare per le vacanze di Pasqua ma il mio volo è stato cancellato. Adesso dovrò attendere”. E l’attesa continua, nonostante Elisa già da un paio di settimane abbia sostenuto gli esami e concluso il corso all’estero. Con lei vive la stessa situazione una collega di medicina, Giorgia Pellerito (nella foto a sinistra di Elisa), di Palermo.

Prima era stato il Coronavirus e la chiusura delle frontiere ad impedire alle ragazze di tornare a casa. Adesso il piacere di riabbracciare i familiari viene negato loro dalla mancanza di collegamenti tra la Repubblica Ceca e l’Italia.

“Ho scritto all’ambasciata italiana, alla Farnesina, al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio – spiega Elisa al telefono -, ma non ho avuto alcuna risposta”.

Intanto anche le loro famiglie si sono mosse. Anche la mamma di Elisa, Ina Modica, e il papà Antonio Zuccaro, hanno scritto al Ministero degli Esteri, chiedendo un intervento repentino da parte dell’Ambasciata italiana. Il problema sembra essere la mancanza di collegamenti per l’Italia. Non si trova una soluzione neanche provando con uno scalo in altri paesi. “Abbiamo valutato il noleggio di un’automobile – spiega Ina Modica, mamma di Elisa -, ma l’Austria e la Svizzera proibiscono il transito agli italiani”. Anche il diniego nei confronti degli italiani è giunto dalla Turchia: “A nostra figlia non è stato possibile prendere il volo Praga-Istanbul-Catania, perché italiana”.

Adesso si sta valutando un’altra soluzione. Elisa potrebbe andare in Germania in treno o in pullman, per poi noleggiare un’auto con conducente per giungere in Italia.

L’appello lanciato dalla famiglia monrealese non ha ancora avuto una risposta. Le due famiglie sperano anche in un intervento del rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, e del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Elisa è stata contattata da un deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, il palermitano Adriano Varrica, che si è impegnato a mettere al corrente personalmente il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Ma sembra che la possibilità di un volo di Stato messo a disposizione dalla Farnesina per garantire il rimpatrio ai nostri connazionali sia possibile solamente in casi estremi, quando l’incolumità della persona è messa a rischio.

Le ragazze intanto continuano a studiare, per i prossimi esami che dovranno sostenere a Palermo.

