Salvini tornerà a Palermo dopo il lockdown: “Bisogna ascoltare i problemi della gente”

Matteo Salvini, appena sarà dato il via libera agli spostamenti tra regioni, tornerà a Palermo per un tour elettorale. “Serve dare ascolto alla gente” ha dichiarato dopo numerose proteste fatte in questi giorni riguardo alla gestione dell’emergenza del coronavirus da parte del governo Conte.

Salvini approfitterà del via libera allo spostamento tra regioni per andare in Molise, Campania, Sicilia, Calabria, Marche e Toscana. Milano e la Lombardia invece, le visiterà tra un paio di settimane. “Dopo mesi di Skype, dice, sono felice di tornare sul campo e dare ascolto a quegli italiani di cui il governo si è dimenticato”.

“Sono convinto, scrive in un post, che solo ascoltando dalla viva voce di cittadini e aziende con problemi e difficoltà sia possibile avere le informazioni necessarie per aiutare e risolvere”. Così il leader della Lega ha concluso le sue intenzioni, appena terminerà il lockdown.