È ufficiale, il Palermo accede alla serie C

È finita oggi l’attesa per i verdetti sul campionato di serie D. Il consiglio federale ha ratificato è reso ufficiale la promozione del Palermo tra i professionisti della serie C.

La lega dilettanti ha un peso specifico e con il 34% di voti a favore si sono stabiliti i criteri di promozione e di retrocessione dei campionati della lega dilettanti di Serie D.

Il presidente della lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, si è reso sodisfatto della conclusione del verdetto.

La dirigenza del Palermo adesso sta lavorando alacremente per costruire la rosa che dovrà competere per il ritorno in serie B. La prima operazione sarà il cambiamento di denominazione da SSD Palermo a Palermo SPA, come previsto dal regolamento della lega professionisti di C.

La rosa sarà completata su alcuni pilastri che hanno ben figurato anche in serie D, ma vi saranno nuovi innesti di categoria.

Domani ci sarà anche una riunione del CdA. Diversi gli argomenti sul tavolo, e tra i primi l’atteso chiarimento dei due soci Mirri e dell’italoamericano Di Piazza.