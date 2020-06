L’associazione “Salva Mamme” dona biberon, pannolini, salviette e bavaglini a Monreale

MONREALE – Biberon, pannolini, salviette, bavaglini. Sono tanti gli accessori che una mamma deve portare con sé, per ogni evenienza. In loro aiuto interviene l’Associazione “Salva Mamme”, rappresentata dal referente per la Sicilia Cavaliere Diego Mannisi.

Questa mattina in Sala Rossa del Comune di Monreale, alla presenza dell’Arcivescovo di Monreale monsignor Michele Pennisi, del sindaco Alberto Arcidiacono e del delegato vicario costantiniano per la Sicilia, Antonio di Janni che ha rappresentato la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, sono stati consegnati dieci trolley contenenti aiuti per le neo mamme che si trovano in situazioni di difficoltà, causate anche da questa grave contingenza che si sta vivendo per emergenza epidemiologica.

L’assegnazione delle borse avverrà tramite alcune associazioni che sono state indicate nel corso della cerimonia dal sindaco e dall’arcivescovo. Fra queste: La casa del Sorriso di Monreale, l’associazione Briciole di Salute, l’associazione Donnattiva.

Soddisfazione per la lodevole iniziativa è stata espressa dal primo cittadino il quale ha dichiarato che in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo questo dono è una attenzione importante che arriva direttamente al cuore.

In sala rossa presenti gli assessori Ignazio Davì, Geppino Pupella, Rosanna Giannetto e il consulente del sindaco Salvo Giangreco.