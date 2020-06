Lascia il Mosaico Davide Mirto che vede la rinascita del Pd e “chiama” i colleghi Davì e Russo

Il movimento Il Mosaico perde un tassello. Il consigliere comunale Davide Mirto lascia il gruppo consiliare del Movimento Il Mosaico e approda al gruppo misto. La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma adesso è ufficiale. Mirto ha già comunicato la propria intenzione al Presidente del Consiglio Intravaia il quale, ha informato la conferenza dei capigruppo.

Mirto continuerà a sostenere l’operato dell’amministrazione restando in maggioranza in attesa che si formi nel giro di qualche settimana il nuovo gruppo consiliare del Partito Democratico. Il Mosaico adesso conta al suo interno quattro consiglieri ma non è escluso che possa perdere nei prossimi giorni altre pedine importanti in vista proprio della rinascita del gruppo Dem monrealese.

Il passaggio dell’ex Mosaico sarà comunicato con tutta probabilità nel corso della seduta di Consiglio comunale convocata per il prossimo 15 giugno.

“Desidero informare la cittadinanza monrealese e soprattutto i miei elettori che mi hanno dato stima e fiducia – dice Mirto a Filodiretto -, che la mia fuoriuscita dal gruppo del Mosaico è un atto di coerenza e correttezza politica dovuta alla mia adesione al partito democratico che come da statuto (art 4 comma 9) rende incompatibile la mia appartenenza ad altri gruppi, così come quella di altri iscritti al PD eletti in altre liste vedi Ignazio Davi e Sandro Russo storici esponenti del Pd monrealese che dovrebbero fare lo stesso per consentire di formare il gruppo del Pd in consiglio comunale. Per il resto vedremo gli eventi e gli sviluppi politici e anche congressuali che seguiranno e dove ci porteranno. La mia adesione al partito democratico arriva perché mi ritrovo nei valori, negli ideali e negli obiettivi che questo partito si prefigge che sono quelli del centro-sinistra”.