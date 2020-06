Negativi i tamponi della donna risultata positiva a Roccamena

È risultata negativa a due tamponi la donna di Roccamena che aveva eseguito un primo test risultato positivo. Così a Roccamena si può tirare un respiro di sollievo.

A confermare la buona notizia è stato il sindaco Giuseppe Palmeri attraverso una nota pubblicata sulla pagina istituzionale del Comune.

“La persona risultata positiva al Covid ha effettuato altri due tamponi ed entrambi sono negativi – dice il sindaco – Al fine di fugare qualsiasi dubbio, per il bene dei familiari, delle persone che sono state in contatto con la stessa e per tutelare tutta la collettività, in mattinata, si è ritenuto opportuno procedere a dei tamponi di cui non abbiamo ancora l’esito ma visto che anche l’ultimo tampone è risultato negativo ci aspettiamo altrettanto da quelli effettuati stamani”.

La persona in questione, i familiari e le persone che hanno fatto il tampone oggi stanno bene. Nelle prossime ore arriveranno i risultati.