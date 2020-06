Campofiorito, tamponi sierologici per dipendenti comunali e consiglieri

Il Comune di Campofiorito ha avviato un piano di screening, con test sierologici e tamponi, tra i suoi dipendenti per permettere il rientro negli uffici in tutta sicurezza dopo l’emergenza Covid e il periodo di smart working. Ne ha dato notizia il sindaco Giuseppe Oddo.

Sottoposti a tampone tutti i collaboratori che a vario titolo si trovano nei locali comunali, oltre tutta la Giunta ed i Consiglieri Comunali.

“Oggi presso la nostra sede comunale, sono stati effettuati i test seriologici covid 19 – ha dichiarato il primo cittadino- ad oggi siamo l’unico comune in Sicilia ad aver effettuato questo tipo di esami, convinti della loro utilità immediata e per pianificare, un’eventuale riproposizione dell’emergenza. Dopo aver rivisto il piano di sicurezza, adattandolo alle nuove norme in materia di prevenzione al contagio da covid 19. Con quest’ultimo intervento completiamo un percorso che permetterà ai nostri dipendenti di lavorare in tutta sicurezza, e ci consentirà di avere informazioni utili, per eventualmente allentare le misure restrittive”.