Una donna positiva al Covid19 a Roccamena in attesa del secondo tampone

Momenti di ansia a Roccamena dove una donna di circa 40 anni è risultata positiva al Coronavirus. La donna avrebbe accusato solo qualche linea di febbre e non desterebbe particolari preoccupazioni.

La notizia è stata data ieri dal sindaco Giuseppe Palmeri nella giornata di ieri. “Si comunica alla cittadinanza – ha scritto sulla pagina Facebook del Comune di Roccamena – che, nella mattinata di oggi, è stato accertato dalle autorità sanitarie un caso di Coronavirus a Roccamena. La persona interessata sta bene. Invitiamo la cittadinanza a non allarmarsi, a seguire le regole di igiene già note e di attenersi alle misure precauzionali”.

La donna, madre di un ragazzo che nei mesi scorsi è tornato da una regione del Nord Italia, sarebbe risultata positiva al primo test. Adesso è in attesa di conoscere i risultati del secondo tampone. “Siamo costantemente in contatto con la persona che è risultata positiva al coronavirus – continua il primo cittadino -, fortunatamente sta bene e non ha nessun sintomo, ha effettuato un altro tampone e siamo in attesa di riscontro”.