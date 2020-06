Monreale, a breve il divieto di vendita di bevande in bottiglie e bicchieri in vetro

MONREALE – Divieto di consumare bevande in bottiglia e bicchieri di vetro. A breve il sindaco Alberto Arcidiacono emanerà una nuova ordinanza con la quale disporrà per i pubblici esercizi la somministrazione e la vendita di bevande in recipienti di vetro.

Un provvedimento che arriva a tutela del decoro e della sicurezza urbana, e

per preservare il territorio cittadino dal degrado conseguente all’abbandono, per strada, nelle aiuole e sui muri, delle bottiglie e dei contenitori di vetro utilizzati dagli avventori delle attività ed esercizi commerciali della città. Inoltre, servirà a prevenire eventuali comportamenti aggressivi o prevaricanti dei consumatori che potrebbero degenerare attraverso l’utilizzo di bottiglie o cocci di vetro usati come strumenti atti ad offendere.

Nello scorso weekend non sono mancati i controlli sulla movida da parte della Polizia Municipale. Gli agenti, insieme al comandante Luigi Marulli, hanno svolto un servizio di prevenzione per verificare che tutti rispettassero le regole previste dal decreto. Controlli effettuati nei luoghi di maggior afflusso, come via Benedetto D’Acquisto e via Arcivescovado.