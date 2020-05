“Ti Disconnetto”, il nuovo brano di Pietro Messina da ieri su Spotify e iTunes: “Lavoro su un pezzo estivo e su un video”

MONREALE – Un talento giovanissimo quello di Pietro che a soli 19 anni già colleziona tanti successi e traguardi. È appena stato proclamato vincitore del contest canoro online “The Web Star”, un concorso finalizzato a scoprire e promuovere nuovi cantanti, talenti emergenti di ogni età e genere nel campo della musica leggera. Nell’era dei social sono queste ormai le gare trampolino di lancio per i giovani talenti. E Il ragazzo monrealese promette davvero bene. Ha superato tre step e sbaragliato 100 partecipanti tra gli idonei al contest per arrivare alla finale del 21 maggio scorso quando si è aggiudicato il primo posto interpretando “Un giorno in più” di Irama. Vincendo il concorso Pietro ha vinto una borsa di studio e quindi l’accesso diretto alla finale del concorso nazionale “Talenti Emergenti”.

È nato di venerdì 17 Pietro, e questo sembra avergli portato tanta fortuna avendo già vinto concorsi e raggiunto soddisfazioni non indifferenti. Inizia a cantare sin dalla più tenera età e nel 2015 decide di approfondire i suoi studi musicali. Partecipa e vince a varie edizioni di “Una voce per Marcello”, arriva alle semifinali di Area Sanremo tour e si esibisce nella piazza di Sanremo proprio durante il Festival della Canzone Italiana. Da circa 1 anno studia presso la rinomata accademia palermitana ed Etichetta Roxy Studio con la quale ha intrapreso un percorso artistico e discografico. Rappresenta l’Italia allo Young Talent Festival di Hallow Londra e vince il concorso con il brano inedito “Staremo al mare” primeggiando su giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Ma la sua carriera artistica non si arresta e infatti ieri 29 maggio è uscito in tutti i digital store mondiali (Spotify e Itunes per citarne alcuni) il suo nuovo inedito “Ti Disconnetto” di cui a breve verrà lanciato il video. L’inedito porta le firme di Francesco Carlo, Francesco Arpino e Fabio Castorino. Adesso Pietro porta avanti il suo progetto di crescita personale avvalendosi della ormai collaudata collaborazione con Roxy Studio e a breve uscirà anche il video. Seguirà la pubblicazione di un altro inedito, “Parlarti di lei”, di cui però è già stato pubblicato lo scorso inverno il video su youtube.

Il giovane monrealese sta già lavorando ad una serie di altri pezzi inediti: “Il mio progetto è preparare un vero e proprio album – commenta Pietro Messina – ho in lavorazione anche un pezzo estivo e non appena il covid lo permetterà realizzeremo anche il video. Ne seguirà poi ancora un altro per riempire l’album. Ho in serbo tante sorprese per il mio pubblico.”