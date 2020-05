Mobilità: tutti i vantaggi delle bici elettriche 

I recenti piani di incentivo che il governo ha deliberato in favore della mobilità sostenibile attraverso l’uso di bici elettriche e altri veicoli ecologici, ha spinto un numero sempre crescente di persone a ricorrere alle due ruote per gli spostamenti personali.

Tuttavia, anche al di là della maggiore convenienza determinata dagli incentivi in questione, è ben evidente come ricorrere all’uso della bici elettrica porti innumerevoli benefici.

Bici elettriche: risparmio a basso impatto ambientale

Il primo grande vantaggio delle bici elettriche è rappresentato dalla possibilità di potersi spostare senza fatica, tanto in città quanto in contesti extracittadini: in questo modo, questo mezzo ecologico potrà diventare un fedele alleato nel momento in cui ci si deve recare al lavoro o a fare degli acquisti, ma anche durante un’escursione all’aria aperta.

Per chi ama andare in giro in bici senza mettere alla prova le proprie capacità atletiche, ma per il semplice piacere di girare in piena libertà nelle proprie zone preferite, o in quelle ancora da esplorare, le bici elettriche possono dunque essere di grande ausilio negli spostamenti quotidiani, avvicinando anche i neofiti delle due ruote a questa attività.

In ogni caso, la bici elettrica soddisfa anche le esigenze degli amanti dell’esercizio fisico: infatti, nel caso in cui si abbia voglia di fare allenamento, si potrà procedere impostando un livello di assistenza e di supporto elettrico più basso.

Oltre a questi importanti vantaggi, è anche bene sottolineare che la bici elettrica non è inquinante, è silenziosa, non ha impatti nocivi sull’ambiente, occupa poco spazio e, infine, ha un costo di gestione estremamente contenuto.

Ricaricare la batteria della propria bicicletta elettrica evidentemente genera oneri molto bassi, non certo paragonabili a quelli determinati, ad esempio, da un pieno di benzina. Inoltre, la sostituzione della batteria avviene in media ogni 2-4 anni, a seconda del modello e dell’intensità di utilizzo, permettendo così a tutti i proprietari di poter ammortizzare rapidamente l’investimento iniziale.

Non tutte le bici elettriche sono uguali

Naturalmente, quanto sopra esposto in termini di vantaggi derivanti dall’utilizzo di una bici elettrica non deve far passare in secondo piano la necessità di avvicinarsi a tale mondo con la giusta consapevolezza.

Si tenga infatti conto che ogni bicicletta elettrica ha delle caratteristiche che la diversificano dalle altre e che, dunque, ciascun modello dovrà essere attentamente valutato sulla base delle proprie preferenze.

Peraltro, considerato che il mercato è sempre più ampio, chi decide di acquistare una e-bike non potrà che trovare davanti a sé un’offerta molto vasta e diversificata.

Proprio per questo motivo, è consigliabile non solamente avere un’idea chiara sul tipo di bici elettrica che serve alle proprie esigenze, quanto anche rivolgersi a un rivenditore esperto in questo settore, che possa condividere con gli utenti le giuste informazioni per poter arrivare in tempi rapidi all’individuazione del proprio modello di riferimento.

Per esempio, nella scelta potrebbero costituire elementi determinanti la potenza del motore, la capienza della batteria, la robustezza del telaio, le condizioni di utilizzo, le caratteristiche del cambio, delle sospensioni e degli ammortizzatori, oltre che – naturalmente – l’impatto estetico.

Proprio per la specificità di valutazione che un simile acquisto richiede, è opportuno per tutti coloro i quali stanno pensando di acquistare una bici elettrica di soffermarsi con attenzione sulle specifiche tecniche di ogni modello e, secondariamente, ricorrere unicamente a rivenditori di riferimento del settore, come Botteroski, per poter ottenere tutto il supporto necessario per poter giungere alla scelta di una bici elettrica di qualità.