Andrea Noto passa con la maggioranza, era stato eletto nella lista “Per Monreale Caputo sindaco”

MONREALE – Andrea Noto alle scorse amministrative con le sue 196 preferenze aveva ottenuto l’ambito scranno. Unico consigliere comunale eletto nella lista “Per Monreale Caputo sindaco”. Ma da oggi cambia area politica, e passa con la maggioranza.

“In questi mesi ho avuto modo di valutare ed apprezzare attentamente il lavoro svolto dal Sindaco Arcidiacono e dalla squadra di governo – spiega Andrea Noto in una nota stampa -. In una fase così delicata come quella dell’emergenza tutte le forze sono state attivate senza mai guardare il colore politico anzi cercando proprio di coinvolgere quanti hanno manifestato la disponibilità a dare il proprio contributo. Si è lavorato bene, con il massimo impegno e nel profondo desiderio di garantire piena serenità ai nostri concittadini”.

Un lavoro che, secondo il consigliere comunale, sarebbe stato svolto in perfetta sintonia con la maggioranza di governo: “Questo periodo mi ha mostrato ancora di più la parte bella di un mandato elettorale, ovvero la possibilità di aiutare il prossimo. Nel contempo ho preso parte alle decisioni e ai tavoli di programmazione come se appartenessi da sempre al gruppo di maggioranza senza segreti o limitazioni, apprendendo le diverse progettualità. Questo mi ha portato a riflettere sul percorso da intraprendere e su come avrei potuto continuare a fornire il mio umile contributo e sono arrivato ad una determinazione. Annuncio così il mio passaggio dal gruppo misto a quello de “La nostra terra” al fianco del collega Mannino che sin da subito ha dimostrato spirito di collaborazione e con il quale desidero spendere ogni mia forza al servizio della comunità”.