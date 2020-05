Riaprono alle visite il Duomo di Monreale e il Chiostro, da domani biglietto gratuito

Riaprono ai turisti il Duomo e il Chiostro dei Benedettini di Monreale e fino al 7 giugno sarà possibile entrare gratuitamente.

Anche i due monumenti monrealesi tornano ad aprire le porte dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus.

Il Duomo di Monreale e il Chiostro saranno aperti per le visite dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e la domenica e i festivi dalle 9 alle 13.

Al fine di evitare code e assembramenti sarà necessario prenotare la visita con una semplicissima procedura facendo clic qui: https://youline.eu/laculturariparte.html

L’iniziativa è valida in tutti luoghi culturali siciliani della Regione tra i quali parchi e musei.

Da domani, 30 maggio, i musei regionali, i Parchi archeologici e gli altri siti siciliani della cultura riaprono al pubblico, dopo la chiusura forzata dovuta all’emergenza coronavirus.

“#Laculturariparte” è il messaggio che la Regione vuole dare a tutti. E per farlo, dal 30 maggio a domenica 7 giugno i musei e le aree archeologiche dell’Isola apriranno gratuitamente.

L’iniziativa del governo Musumeci segna il rilancio dell’attività culturale nella regione e vuole essere un gesto per ringraziare i siciliani e tutti coloro che, mostrando serietà e responsabilità, per oltre due mesi sono rimasti in casa, contribuendo, in questo modo, alla limitazione dei contagi, che in Sicilia, fortunatamente, non hanno raggiunto i livelli di altre zone d’Italia.

Per chi prenoterà la visita gratuita, basterà esibire all’ingresso il codice di prenotazione ricevuto. Non sarà consentito, per ragioni di sicurezza e per mantenere il distanziamento, l’ingresso a coloro che non avranno preventivamente utilizzato il sistema di prenotazione on line.

La riapertura avverrà, dunque, grazie a un sistema di gestione dei visitatori totalmente informatizzato, messo a disposizione gratuitamente da un’azienda che sponsorizza l’iniziativa. Si tratta dell’applicazione Youline, creata da due medici siciliani, che consente la gestione dei flussi, evitando assembramenti e code.

Un sistema, che non richiede di installare software. Le stesse informazioni richieste per la prenotazione saranno conservate per un periodo limitato, nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza sanitaria e per ottenere i report sui flussi e i dati numerici.