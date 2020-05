Monreale, esce dal coma il 38enne caduto dalla scala

Una notizia bellissima per Monreale, in ansia per le sorti del concittadino F.L.I, che è uscito dal coma ed è stato estubato. Adesso si trova in corsia.

Il monrealese il 18 maggio scorso era stato vittima di un incidente sul lavoro mentre si trovava a Palermo per eseguire alcuni lavori di giardinaggio. Era caduto da una scala rovinando violentemente per terra. In seguito alla caduta aveva riportato diverse ferite e un trauma importante alla testa, entrando in coma.

F.L.I. , 38 anni, è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. E’ rimasto in coma per una decina di giorni. Oggi la bella notizia. Il monrealese si è risvegliato e le sue condizioni non sono più giudicate preoccupanti. È fuori pericolo.

L’uomo, che nella caduta ha rimediato anche diverse fratture, è uscito dalla Terapia Intensiva e si trova adesso ricoverato in corsia.