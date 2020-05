Parte la campagna GoFoundMe per salvare la scuola di danza di Mattia Tuzzolino

PALERMO – Dopo il lockdown, e a causa delle misure restrittive, rischia di non riaprire l’Asd Multiverse studios, prestigiosa scuola di danza nata da un sogno nel cassetto del ballerino professionista Mattia Tuzzolino, gestita insieme alla madre Marinella Errera. La crisi economica ha messo in ginocchio, alterando gli equilibri, tante realtà lavorative, e tra queste anche quella del settore della danza.

In quest’emergenza sanitaria il polo d’attrazione palermitano sta riscontrando grosse difficoltà, le lezioni sono state interrotte da mesi ma gli insegnanti hanno continuato online con delle dirette Facebook. Il futuro appare incerto, la ripartenza non è facile: troppi costi da sostenere, dall’affitto ai compensi per i maestri e le rette sono state sospese. La scuola di danza, diventata una community, accusa il colpo a causa della pandemia. Per scongiurare la chiusura è stata lanciata una campagna su GoFundMe che in cinque giorni ha raccolto circa 4mila euro. A sostegno della causa del giovane coreografo palermitano i professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi, il coreografo Giuliano Peparini e il direttore artistico Laccio.

“Chi mi segue conosce l’impatto che questa associazione ha avuto nel mondo della danza nazionale – dice Mattia Tuzzolino – diventando un magnete per talenti, professionalità e personalità provenienti da tutto il mondo. Le attività legate allo sport riapriranno presto e noi, purtroppo, avremo a che fare con dei numeri che non possiamo gestire da soli. Abbiamo bisogno di risollevarci per sperare che dopo settembre questa emergenza mondiale sia solo un brutto ricordo. Per questo, dopo aver valutato tantissime soluzioni che non garantivano la sopravvivenza della struttura, abbiamo deciso – conclude – di organizzare una raccolta fondi aperta a chiunque abbia il piacere di aiutare noi e i nostri soci a continuare a sognare”.

L’Asd Multiverse da 9 anni è la casa di tanti ballerini, permette ai nuovi talenti di crescere nella propria città. Oltre alla danza classica, rimasta fiore all’occhiello della scuola, Mattia ha deciso di puntare anche sulla danza moderna, hip hop, danza contemporanea e break dance. La scuola dalla sua nascita, grazie al talento di Mattia che lo ha condotto alla notorietà, ha ospitato ballerini di fama internazionale. Tra l’altro non sono mancati in questi anni workshop organizzati in collaborazione con artisti come Timor Steffens. Molti allievi cresciuti nella scuola di danza, con sede in corso Calatafimi, hanno girato il mondo con la Richfam.

Mattia è un coreografo, ballerino, imprenditore palermitano. Il pubblico televisivo lo conosce grazie alle sue numerose apparizioni nel piccolo schermo già dal 2010, poi il 2015 è stato l’anno della svolta, quando ha lavorato in RAI, Mediaset, Tv8, Sky Fox. Da due stagioni è uno degli insegnanti e coreografi del programma “Amici di Maria De Filippi” dove assiste il professore Olandese Timor Steffens nella creazione delle coreografie per la seguita trasmissione Tv.