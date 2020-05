Piazzale Florio, bonificata la discarica abusiva dai volontari del Gruppo “Basta Crederci”

MONREALE – Bonificata l’area di Contrada Cirba dai volontari del Gruppo “Basta Crederci”, nel luogo era nata una discarica abusiva a cielo aperto.

L’intervento è stato messo a punto con la collaborazione gratuita di imprese edili del territorio, che hanno messo a disposizione i mezzi e gli strumenti per rimuovere le montagne di materiale che nel tempo si era accumulato. A supporto sono intervenuti gli operatori della Protezione civile.

Un plauso per il lavoro fatto è stato rivolto dal sindaco Alberto Arcidiacono che si è complimentato con tutta la squadra per avere bonificato l’area, utilizzata soprattutto per attività commerciali. Infatti, nella zona si trovano diverse strutture commerciali come bar e ristoranti, oltre il fatto il punto rappresenta uno degli ingressi della città normanna.

L’intervento è stato coordinato dal Comando di Polizia Municipale, grazie al supporto dell’assessore Nicola Taibi e del Comandante Luigi Marulli.