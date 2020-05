Monreale, “allarme incendio in un’abitazione”: intervengono i Vigili del Fuoco, nessun danno

MONREALE – Solo tanta paura, ma nessun danno serio. È questo l’epilogo dell’intervento dei Vigili del Fuoco che sono sopraggiunti a Monreale questo pomeriggio dopo la richiesta di aiuto arrivata in centrale da una donna residente in via Baronio Manfredi.

Dopo un piccolo incendio scoppiato sul terrazzo, generato, sembra, dalla presenza di alcune foglie secche, le fiamme avrebbero raggiunto la persiana dell’abitazione. La signora, a quel punto, in preda al panico, si sarebbe chiusa in casa e avrebbe più volte chiamato i Vigili del Fuoco.

I Pompieri, sopraggiunti da Palermo con un’autopompa e un pick-up, sono stati più di mezz’ora a vagare tra via Baronio Manfredi e le vie parallele, fino a corso Pietro Novelli, in cerca dell’abitazione. Ma, pur cercando un indizio tra le abitazioni, non hanno trovato fiamme, né tantomeno fumo.

Solo dopo le indicazioni di alcuni vicini, che hanno dichiarato di avere visto una fiammata provenire da una specifica direzione, gli agenti hanno identificato l’abitazione della donna, ubicata al primo piano di un edificio. Qui hanno potuto riscontrare soltanto la presenza di una persiana annerita, mentre la donna non riportava alcun tipo di ferita.

Solo uno spavento e un intervento che, forse, si poteva evitare.