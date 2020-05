Segnaletica, illuminazione lungo la circonvallazione, voucher, eventi, servizi, come rilanciare il turismo a Monreale

1 Combattere l’abusivismo del settore

2 Creare servizi a sostegno del turismo (pass gratuiti per turisti in proporzione al numero delle camere)

3 TARI abolita per tutto l’anno 2020

4 Istituzione di un parcheggio periferico e di un servizio di collegamento con il centro storico tramite una navetta

5 Incentivare il turista ad allungare la permanenza offrendo una notte in omaggio (voucher)

6 Segnaletica lungo le strade di collegamento tra Palermo e Monreale

7 Promozione del territorio

8 Illuminazione lungo la circonvallazione

9 Programmazione di eventi

Sono queste le richieste presentate dai gestori di alcune strutture ricettive monrealesi all’amministrazione comunale. Richieste per rilanciare il turismo in alcuni casi, ma soprattutto richieste di servizi essenziali, in alcuni casi inoltrate già da anni anche alle precedenti amministrazioni. Servizi essenziali affinché anche a Monreale il turista possa venire accolto in maniera adeguata e possa lasciare la città con un piacevole ricordo non legato

È trascorso poco più di un anno dall’insediamento dell’amministrazione Arcidiacono, eppure ancora oggi una decina di gestori di strutture ricettive si ritrovano impegnati nello sforzo di chiedere alla politica monrealese interventi concreti per rilanciare il loro settore. Da quelli legati all’emergenza Coronavirus, come l’abolizione della TARI per il 2020, l’anno che verrà ricordato in futuro come tra i più neri per il turismo, a tutta una serie di servizi essenziali al sostegno del turismo.

Nell’ottobre del 2017, Flavio Pillitteri, allora portavoce di Sicilia Futura, chiedeva all’amministrazione Capizzi di attivarsi per potenziare la segnaletica stradale (VEDI ARTICOLO),perché, diceva, “Sarebbe un aiuto per le forze produttive ed economiche Monrealesi”. Oggi, consigliere comunale di maggioranza (Diventerà Bellissima), dallo scranno della commissione attività produttive si ritrova ad ascoltare la stessa richiesta da parte dei gestori di strutture ricettive (VEDI ARTICOLO).

Ma possiamo tornare indietro al 15 dicembre 2014 per sentire parlare ancora della stessa questione, inoltrata dai commercianti dell’ACM all’allora assessore Ignazio Zuccaro (VEDI ARTICOLO).

In quell’occasione si chiedeva anche l’attivazione di un impianto di video sorveglianza nel centro storico, una migliore promozione del territorio, un servizio navetta interno di collegamento con i parcheggi comunali, una programmazione di eventi di alto valore culturale. A distanza di 5 anni e mezzo le richieste rimangono simili. Ma il comune ha le armi spuntate, almeno in parte.

Sulla richiesta di combattere l’abusivismo esagerato che impera nel settore, fenomeno noto (VEDI ARTICOLO) ed evidenziato dalle strutture regolari come una delle peggiori criticità, nulla è stato fatto finora.

L’assessore al turismo del comune di Monreale, Geppino Pupella, nel corso dell’incontro convocato venerdì scorso dalla prima commissione consiliare (Vicepresidente Mimmo Vittorino) con i gestori, ha spiegato come nelle casse del comune ci sarebbe la disponibilità di circa 45.000 €, ricavata dalla tassa di soggiorno incassata negli anni 2018 e 2019, da spendere per migliorare l’offerta turistica. In pratica una somma talmente esigua che potrà servire appena per la segnaletica stradale e per mettere su qualche evento in cartellone.

Improbabile, come invece richiesto in quella sede, che il comune possa anche fornire dei voucher gratuiti agli ospiti per allungarne la permanenza, non avrebbe dove prendere le risorse necessarie.

Sul ripristino dell’illuminazione della circonvallazione l’assessore ha chiarito come non si tratti di un investimento da poco. “Nel comune ci sono 5200 punti luce, di cui 1300 non funzionano da anni. Per la circonvallazione ci vuole un investimento di diversi milioni di euro. Alcuni punti siamo riusciti intanto a ripristinarli”. Pupella ha anticipato che a giugno scadrà l’avviso pubblico per un project financing finalizzato all’efficientamento dell’impianto di illuminazione comunale.

Sulla richiesta della circolare interna, collegata ad un parcheggio esterno, finalizzata ad evitare il congestionamento in città, l’assessore ha espresso delle perplessità, in quanto, ha spiegato, nel corso dell’estate era stata istituita una circolare interna, poi tolta in quanto poco utilizzata.

Il turismo a Monreale risente anche dell’insufficiente sistema di collegamento pubblico con il capoluogo, e Pupella ha aggiornato l’assemblea sulle interlocuzioni in corso, avviate diversi mesi fa, tra il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente dell’AMAT, Michele Cimino, per ragionare su come intervenire per migliorare il servizio.

L’assessore Ignazio Davì, con delega allo spettacolo, ha chiarito come nel breve termine sarà quasi impossibile avviare iniziative di grande richiamo, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa nazionale contro la pandemia, mentre già per il mese di settembre e di ottobre sono in cantiere una serie di eventi di grande richiamo: dalla Notte Unesco, al giro d’Italia (confermata la tappa monrealese del 4 ottobre), alle vie dei tesori.

Anche il deputato regionale Mario Caputo (FI), invitato al confronto, ha spiegato come anche la regione siciliana si sia attivata per il settore turistico, tramite un apposito finanziamento di 75 milioni di euro da distribuire tra tutte le strutture ricettive turistiche dell’isola, regolarmente registrate, per l’acquisto di voucher. “Stanziata anche al somma di 150 milioni di euro per tutti gli operatori economici, al fine di rifonderli del 50% della perdita subita in questi mesi, calcolata sulla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente”.

