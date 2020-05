Fase 2, e riprende la movida alla Collegiata: Sporcizia e schiamazzi fino a notte

MONREALE – Tornano le sere d’estate e con esse il degrado. Ogni sera, specie nei weekend, assistiamo ad uno scempio nella zona della Collegiata. Molti ragazzi si riuniscono davanti al Santuario del S.S. Crocifisso, rimanendovi fino a notte fonda.

Purtroppo l’indomani mattina lo spettacolo non è dei migliori. Molta sporcizia, destinata a rimanere per giorni in attesa dell’intervento, non giornaliero, degli spazzini. Ma sono anche tanti i residenti che lamentano gli schiamazzi che devono sopportare fino a notte inoltrata.

Se non fosse per padre Giuseppe Salamone, rettore del Santuario, che ogni mattina si dedica a rimuovere gran parte dei rifiuti, si assisterebbe ad una vera e propria discarica di bottiglie di vetro, cartacce e mozziconi di sigarette. Una circostanza davvero indecorosa per questa zona che tra l’altro è meta di tanti turisti che percorrono la scalinata che porta in Via Salita Caputo per poi giungere alla chiesa della Madonna delle Croci ed al Santuario stesso.

“Nel corso della fase 2 – spiega padre Giuseppe – molti ragazzi hanno voglia di tornare a stare insieme. Ci appelliamo al loro buon senso civico. Schiamazzi e inciviltà sono un binomio che lede l’immagine e la quiete dell’intero quartiere. Speriamo che episodi del genere possano restare solo un brutto ricordo”.