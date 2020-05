Incidente stradale a Monreale, scooter investe un uomo, due feriti

Una persona è rimasta ferita in seguito ad un incidente che si è verificato questo pomeriggio a Monreale. Quando erano circa le 19, uno scooter di un rider ha investito un uomo.

L’incidente è avvenuto in via Biagio Giordano, all’altezza dell’entrata della caserma dei Carabinieri.

L’uomo investito, un ex dipendente dell’ufficio tecnico del Comune di Monreale, sarebbe rimasto ferito in modo non grave. Per lui è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Lo scooter era condotto da un fattorino, ferito lievemente, che trasporta alimenti per conto di un’attività commerciale. Il ragazzo è stato medicato a bordo dell’ambulanza.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso e i Carabinieri della vicina stazione che hanno diretto la viabilità.