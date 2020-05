“Intesa con la giunta comunale monrealese”, Diventerà Bellissima di Pioppo segnala criticità nelle fogne

Il circolo Perseo di Pioppo di Diventerà Bellissima segnala al Comune di Monreale diversi punti danneggiati nelle condotte delle acque reflue sottolineando “l’intesa sempre viva con la giunta comunale di centrodestra”.

A riferirlo è Gabriele Dolce, del Circolo Perseo che fa riferimento al movimento politico a cui fa capo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il gruppo di Pioppo di Diventerà Bellissima, riporta la nota, attraverso uno dei suoi rappresentanti, Rosario Pannizzo, ha avviato un tavolo d’intesa col presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia, l’assessore Geppino Pupella e il delegato del sindaco, Giuseppe D’Alcamo, con il quale sono stati concordati alcuni interventi legati alla salute pubblica e all’ambiente.

In particolare, il gruppo, ha focalizzato l’intesa in una serie di operazioni di monitoraggio e ripristino in merito al problema evidenziato dai cittadini di Pioppo, ovvero l’interruzione e il danneggiamento di alcuni tratti delle condotte in cui confluiscono le acque reflue.

“L’interesse sempre vivo del Movimento fondato dal Presidente Nello Musumeci sulle questioni che coinvolgono la salute collettiva, ha fatto sì che venisse raccolto l’allarme dei cittadini e che venisse considerata prioritaria una questione igienico-sanitaria che in questo preciso momento storico, non è lana caprina”, si legge ancora nella nota del Circolo Perseo di Diventerà Bellissima.

“L’intesa sempre viva con la giunta comunale di centrodestra di Monreale, anch’essa sensibile a tali problemi che investono il territorio, dimostra ancora una volta che la sinergia propositiva fra enti istituzionali, associazionismo e cittadini è la strada maestra da seguire per una buona prassi politica”, ha commentato ancora il oresidente del Circolo Perseo di Diventerà Bellissima, Gabriele Dolce.