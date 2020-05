Monreale, chiude la storica friggitoria Perna

A Monreale chiude un’istituzione dello street food. La storica “Antica Friggitoria del Canale”, da tutti conosciuto come la “friggitoria Perna” abbassa le saracinesche. È una di quelle notizie che fa male al cuore di ogni monrealese.

Perna ha chiuso. La notizia gira già da qualche giorno ed è stata confermata dalla famiglia. I signori Perna vanno in pensione.

Da due generazioni – circa 70 anni – la famiglia Perna si dedica alla vendita di pani chi cazzilli, pani chi panelli, pani ca meusa e non solo. Chi non ha mai mangiato i raschiatura di Perna? Oppure i mitici panini con l’insalata? Con poche lire prima e oggi con pochi euro, si potevano comprare specialità fritte in un locale dall’aspetto essenziale in cui si poteva assaporare l’autenticità e la semplicità del cibo da strada di Sicilia. Il tutto accompagnato con una lattina.

In quel locale di via Archimede 3 – da tutti i monrealesi doc conosciuto come “il Canale” il tempo sembrava essersi fermato.

L’attività tramandata dal padre ha sfamato generazioni di monrealesi e chi veniva a Monreale non poteva non assaggiare lo street food monrealese della friggitoria più antica della città. Con la chiusura della friggitoria Perna finisce un pezzo di storia della città. Noi continueremo comunque a dire “ci vediamo da Perna!”.