Dalla Regione 2,5 milioni per i parchi acquatici, c’è anche l’Acquapark di Monreale

Dal Governo oltre 2,5 milioni a parchi tematici e acquatici siciliani per coprire i danni economici della mancata apertura. Lo rende noto Mario Caputo (FI) che annuncia risorse anche per l’Acquapark di Monreale.

“La Regione – riferisce il deputato di Forza Italia all’Ars – attraverso l’Assessorato Regionale al Turismo coprirà le spese derivanti dai danni subiti dai titolari degli 8 parchi acquatici siciliani in caso di mancanza o tardiva apertura, stante l’oramai stagione turistica avviata e i lunghi tempi necessari ed indispensabili per la preparazione degli impianti, la sanificazione e la messa in sicurezza delle strutture. L’importo complessivo dei danni è stato quantificato in 2,5 milioni che verrà erogato dalla Regione mediante voucher”.

L’annuncio arriva al termine dei lavori della Commissione parlamentare attività produttive, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Parchi acquatici dell’Isola e l’assessore Regionale al Turismo Manlio Messina.

Caputo ha ringraziato il presidente della Commissione Orazio Ragusa per avere accolto la richiesta a seguito delle preoccupazioni giunte dagli operatori economici del settore turistico e l’Assessore Regionale al Turismo, Manlio Messina, per avere accolto le richieste degli imprenditori del turismo acquatico e per aver trovato le risorse che consentiranno alle loro strutture di poter superare questo drammatico momento.

“Senza questo aiuto economico – conclude Caputo – non so quanti di questi impianti compreso quello dell’Acquapark di Monreale avrebbero superato senza troppi danni l’attuale stagione”.