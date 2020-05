Burgio: “Le istituzioni facciano quadrato attorno ai magistrati che hanno scoperto la trattativa Stato-mafia”

MONREALE – “Testa alta e schiena dritta, mai chinarsi al volere della mafia”. È questo il messaggio che ha lanciato attraverso un video Claudio Burgio, presidente dell’Osservatorio sviluppo legalità in memoria di Giuseppe La Franca. “Nel ricordare il sacrificio dei nostri giudici e degli agenti della scorta, ci auguriamo che la lotta alla mafia abbia persone oneste e perbene che la conducano. Vogliamo che le istituzioni sane facciano quadrato attorno a quei magistrati che hanno scoperto la trattativa Stato-mafia e che qualcuno vorrebbe isolare. Questo noi non lo dobbiamo permettere”.

Si avvicina il 28esimo anniversario della strage di Capaci dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Per la giornata del 23 maggio non si svolgerà la tradizionale manifestazione che viene organizzata da anni ma saranno previste delle celebrazioni che assumeranno una forma diversa dal passato a causa delle restrizioni per contenere la diffusione del virus.

“In Senato si è consumata una farsa – dice Burgio – consentendo prima la scarcerazione dei detenuti al 41bis e poi un ripensamento. In uno Stato civile non dovrebbe accadere. Noi figli di vittime di mafia non odiamo nessuno, non portiamo rancore ma siamo feriti da quello che è successo. Siamo convinti che ci sia stata una trattativa”.

L’avvocato Giuseppe La Franca fu ucciso dalla mafia 23 anni fa, venne freddato a colpi di pistola dai fratelli Vitale, mafiosi della zona, che si erano impossessati di un caseggiato rurale che era di proprietà dei parenti di La Franca, il quale non voleva cedere le sue proprietà ai Vitale.

“Come familiare di vittima di mafia – conclude- è doveroso commemorare la strage di Capaci, vogliamo che i nostri figli crescano con una speranza che è la ricerca del fresco profumo della libertà contro ogni compromesso”.