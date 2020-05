Orlando: “Inutili le passeggiate di sera, non mi costringete a chiudere intere zone della città”

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando si è espresso in merito alla vicenda di oggi sulla Movida a Ballarò . Il sindaco ha dichiarato che “Oggi ho voluto fare un giro per la città per esprimere gratitudine ed apprezzamento ai tanti palermitani, alle famiglie, agli operatori economici che con il loro senso di responsabilità hanno evitato che nella nostra città si verificassero eventi tragici come successo in altre città d’Italia”.