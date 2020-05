Monreale, confermato l’esonero del Cosap. Accordato l’ampliamento del suolo pubblico

MONREALE – Esonero ai commercianti del pagamento del COSAP, previsto l’ampliamento della superficie per occupazione suolo pubblico. A stabilirlo è il sindaco Alberto Arcidiacono, insieme all’assessore alle Finanze Luigi D’Eliseo, al fine di venire incontro alle esigenze delle attività commerciali.

L’amministrazione ha reso noto che gli uffici comunali hanno già predisposto tutti gli adempimenti amministrativi ed é stato pubblicato l’avviso sul sito istituzionale del Comune.

“Si rende noto – si legge nell’avviso del comune che in applicazione dell’art.187 bis del “Decreto Rilancio” dal 1 maggio 2020 e fino al 31ottobre 2020 i titolari di concessioni o autorizzazioni di suolo pubblico sono esonerati dal pagamento della Cosap”. Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, sarà consentita la posa in opera temporanea (non oltre il 31 ottobre) su vie, piazze, strade o altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di elementi di arredo urbano (attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni) purché funzionali all’attività di ristorazione non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLG.VO 42/2004.