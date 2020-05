In arrivo il bonus bici, cos’è e come richiederlo

Confermato il bonus mobilità: 60% del valore del mezzo acquistato e un tetto di 500 euro. L’incentivo per l’acquisto di biciclette, e-Bike e monopattini elettrici, il cosiddetto “bonus biciclette” è una delle misure contenute nel Decreto Rilancio. Possono usufruirne tutti i maggiorenni residenti nei comuni con più di 50.000 abitanti.

Nel decreto, di cui si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale, è previsto lo stanziamento di120 milioni di euro complessivi destinati proprio alla mobilità sostenibile e al cosiddetto “buono mobilità” per l’acquisto di mezzi a impatto zero. “Per ottenere il contributo – si legge sul sito del Ministero dell’Ambiente – basterà conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e, non appena sarà on line, accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.

Alternativamente alla procedura a rimborso, una volta che l’applicazione sarà operativa (entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale) il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato”.

In questa fase di “nuova normalità” c’è la necessità di ridurre la presenza delle persone sui mezzi pubblici, insieme a quella altrettanto fondamentale di evitare uno sfrenato utilizzo di autovetture e mezzi inquinanti. La misura porta con sé una novità, rispetto a quanto era stato detto nei giorni precedenti in quanto è retroattiva. Il bonus infatti è valido per gli acquisti avvenuti a partire dal 4 maggio scorso e fino al 31 dicembre 2020.

Potranno beneficiarne tutti i maggiorenni “residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia o nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti”. Il bonus si applica agli acquisti fatti dal 4 maggio al 31 dicembre 2020.

Quali mezzi e servizi si possono acquistare?

Il bonus è valido per acquistare “biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33-bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” ovvero monopattini elettrici, Segway, hoverboard e monowheel.