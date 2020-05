Covid19, Monreale premia i dipendenti con 100 euro ma non andranno a tutti

Il comune di Monreale premia i dipendenti che hanno prestato servizio nel mese di marzo, caratterizzato dall’emergenza Covid19. Il provvedimento porta la firma del segretario generale Francesco Mario Fragale.

Vista la proclamazione dello stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario del Coronavirus, la legge n.17 del 24 aprile 2020 prevede che ai dipendenti con un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro spetta un premio, per il mese di marzo, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti.

In tutto il Comune di Monreale verserà, grazie ai fondi erogati dallo Stato, oltre 14.800 euro a titolo di premio per i dipendenti dell’ente. Le somme saranno ripartite su 267 effettivamente in servizio nel mese di marzo. Non tutti, quindi, riceveranno l’intero importo del premio poiché, come detto, varia in base alle ore effettivamente trascorse a lavoro. Tra i 267 lavoratori comunali c’è anche chi non percepirà nulla.

Il premio per gli altri varia da qualche decina di euro fino al raggiungimento del tetto massimo di 100 euro.