Incendi in Sicilia: oggi vasto rogo a Castelbuono e Isnello

Neanche i venti freschi settentrionali fermano gli incendi in Sicilia che in queste ore stanno divorando ettari di vegetazione. L’area interessata è la contrada di Sant’Anastasia, vicino Castelbuono, che sta ancora impegnando le squadre dei vigili del fuoco. E’ stato necessario anche l’intervento di un Canadair che per fortuna ha ridotto la vastità dell’incendio. “La situazione è sotto controllo”, fanno sapere i carabinieri, la polizia e i volontari della protezione civile. Sul posto anche il sindaco di Castelbuono per assistere alla vicenda.

Tanta la paura, anche se nelle zone limitrofi non vi erano numerose abitazioni, per cui non vi erano rischi che le fiamme potessero mandare in fumo le case.

Il fuoco ha interessato anche le montagne di Isnello, anche se adesso la situazione sembra essere tornata sotto controllo. Anche lì impiegate tante squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. “Il fumo era molto denso” dicono i residenti della cittadina.

foto di: castelbuonolive foto di: Castelbuonolive Foto di: castelbuonolive foto di: castelbuonolive foto di: castelbuonolive Precedente 1 di 5 Prossimo

Nei giorni scorsi abbiamo visto come gli incendi hanno interessato tutta la zona del palermitano, in particolare le colline che si trovano alle porte di Palermo, con le fiamme che hanno minacciato il quartiere di Borgo Nuovo e il centro abitato di Baida. Poi le fiamme si sono spostate a San Martino delle Scale e nelle zone a est della città di Palermo come Altavilla Milicia.