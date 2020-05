In Sicilia mascherina obbligatoria all’aperto. Scatta la petizione per dire NO

Nessun obbligo per bambini al di sotto dei sei anni, per i soggetti con forme di disabilità e per chi svolge attività motoria

In Sicilia ora è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto, a differenza di quanto era previsto fino a ieri. A stabilirlo la nuova ordinanza di Musumeci: “Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo”.

Si allenta il lockdown ma nell’Isola ci saranno alcune restrizioni ulteriori. Se Conte dice che “si può andare in giro senza mascherina, ma va indossata se la strada è affollata”, Musumeci invece ci va cauto e prevede l’uso obbligatorio del dispositivo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Anche se la mascherina non è obbligatoria per tutti o in tutti i casi, infatti saranno esentati i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso. Nessun obbligo anche per chi svolge attività motoria, ma deve mantenere il distanziamento di due metri, e utilizzare il dispositivo alla fine della stessa attività fisica. Resta ancora da chiarire se il dispositivo di sicurezza dovrà essere indossato anche in spiaggia.

“Esorto i siciliani a portare la mascherina anche uscendo da casa, nei luoghi pubblici. Noi al momento non abbiamo posto sanzioni, ma oggi ho visto tanta gente senza mascherine all’esterno e ciò non toglie che tra qualche giorno metteremo sanzioni”. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Omnibus su La7.

Ma sul caso delle mascherine all’aperto è già polemica e sui social si è scatenata la bufera. Nel web è persino nata una petizione Change.org che ha già raccolto quasi 1.800 firme. “In nessuna parte d’Europa, nemmeno nella Lombardia falcidiata dal Covid 19 – si legge nel testo della petizione – si è proceduto ad un provvedimento tanto assurdo e controproducente come quello di imporre la mascherina anche nei luoghi pubblici, cioè all’aperto, dove non sussista alcun pericolo di contagio. Il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, va tutelato in modo bilanciato ai diritti civili ed economici, e nel rispetto della Costituzione e delle convenzioni internazionali che impediscono i trattamenti sanitari obbligatori, e in ogni caso in condizioni di ragionevolezza”.

“La mascherina indossata in perpetuo all’aperto impedisce la libera respirazione, è quindi dannosa per la salute, ed è pertanto irrazionale e dannosa oltre che incostituzionale – si legge nel testo che accompagna la petizione -. La mascherina è del tutto inutile quando non c’è alcun essere umano in più di due metri di distanza o dentro un’autovettura, o si è tra congiunti stretti. La Sicilia presenta tassi di contagio del tutto incompatibili con provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli nazionali, mentre l’estate e le temperature elevate dovrebbero consigliare di non adottare un vero e proprio strumento di tortura, oltretutto in un clima non certo favorevole alla diffusione del virus. Di fatto questa imposizione ridurrà ancora di più le attività economiche, soprattutto quelle a carattere ludico-ricreativo (che stanno riaprendo progressivamente in tutta Italia) aggravando la già disperata condizione dell’Isola”.