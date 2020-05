Monreale, 4Menù l’app per prenotare e ordinare al ristorante

MONREALE – Siglato protocollo d’intesa tra il Comune di Monreale e la società QuattroWeb srl che consentirà, a imprenditori e commercianti monrealesi, l’utilizzo gratuito di una delle più evolute piattaforme digitali nei settori del commercio elettronico, della consegna a domicilio, del ritiro in sede e della regolamentazione delle visite presso il proprio esercizio o della prenotazione di un tavolo.

A siglare il documento, il sindaco Alberto Arcidiacono e l’architetto Francesco Zuccaro, rappresentante della Quattroweb, società che ha già realizzato portali e-commerce, digital delivery e App di successo per grandi realtà imprenditoriali siciliane quali SocialFood, Zangaloro, SalCapone, SocialFarm.

Sarà messa a disposizione dei ristoratori e dei commercianti del settore food&beverage la WebApp 4Menù (per ristoranti e pizzerie, negozi di generi alimentari e prodotti tipici, panifici, bar e pasticcerie, aziende vitivinicole, etc) che introduce importanti elementi di innovazione nel processo di gestione degli ordini, dell’asporto e del domicilio permettendo alle strutture ristorative e ricettive di pianificare e ottimizzare tempi e disponibilità. La WebApp permette inoltre di digitalizzare il menù rendendolo consultabile dal proprio smartphone in ottemperanza alle nuove misure che eliminano i menu cartacei e consentirà di lavorare in piena sicurezza nel rispetto del distanziamento sociale. Vengono gestite anche le prenotazioni che, secondo le ultime disposizioni, dovranno assicurare la prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

Per gli imprenditori e i commercianti delle altre categorie di merci e servizi (artigiani del mosaico e della ceramica, negozi di scarpe e di abbigliamento, profumerie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri etc) viene messa a disposizione la WebApp 4Shop, una vetrina virtuale sul mondo per lo shopping online, semplice e sicura che riceve ordini, promuove l’attività con foto e descrizioni dei prodotti, regolamenta le visite in negozio e gestisce un’agenda per la prenotazione del ritiro merci. Il modo più immediato per rendere i propri prodotti visibili al mondo portando i clienti in modalità virtuale dentro il negozio reale.

Le WebApp verranno messe a disposizione nella loro versione base fino al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque fino al 30 settembre 2020; i servizi aggiuntivi e facoltativi che la piattaforma mette a disposizione degli esercenti saranno a carico degli stessi qualora ne richiedessero l’utilizzo. Resta inteso che non rimarrà alcun vincolo per gli esercenti che non volessero continuare ad usufruire della piattaforma digitale oltre il temine stabilito dalla concessione gratuita.

Oltre 15 comuni del palermitano, insieme a Monreale, stanno aderendo al protocollo d’intesa.

La prossima settimana sarà organizzata una riunione con i commercianti e gli imprenditori del territorio per presentare l’iniziativa. Per informazioni o adesioni, mandare una mail all’indirizzo info@quattroweb.it o chiamare in orari d’ufficio il numero 3930032504.