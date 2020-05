La modella Viviana Falanga firma per la famosa agenzia moda Next

Ennesimo successo della Vanity Models Management di Francesco Pampa.

Il noto imprenditore e titolare della Vanity Models Management annuncia che la modella Viviana Falanga da lui rappresentata nei giorni scorsi ha firmato un contratto triennale con la famosa agenzia moda Next.

La NEXT Management è una agenzia di moda con sedi a New York, Miami, Los Angeles, Parigi e Milano, Fondata nel 1989 da Faith Kates. È conosciuta come una delle più grandi al mondo, con una capillare rete di filiali, che la mettono in competizione con agenzie “storiche” come la Elite, la IMG e la Women.

“Continuiamo a crescere – afferma Pampa – siamo orgogliosi dell’ennesimo riconoscimento.

Dopo Malta, Dubai, Parigi e Milano a breve sbarcheremo in altre città”.

Francesco Pampa ci tiene a ricordare che il progetto MonrealeShop.it continua nel suo processo di crescita e sviluppo a sostegno dei commercianti di Monreale.

“Dispiace tuttavia che avere messo a disposizione dell’amministrazione la nostra realtà, per la città, non è servito. Nonostante la nostra proposta di aiuto ai commercianti siamo stati snobbati da una politica che ad oggi non ci ha fatto pervenire alcun tipo di risposta alla nostra proposta. Andiamo avanti da soli con le nostre idee”.