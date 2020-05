Fino a 1.000 euro per ogni nuovo nato, Chiusa Sclafani combatte il calo demografico

A Chiusa Sclafani si cerca di arginare il calo demografico incentivando le nuove nascite con un contributo economico che arriva fino a 1000 euro. Lo ha deliberato il sindaco del Comune del Corleonese Francesco Di Giorgio assieme alla sua giunta.

Il primo cittadino ha firmato una delibera che prevede la concessione di un contributo una tantum alle nuove nascite. Il contributo parte da 250 euro e arriva a 1.000 euro per le famiglie che hanno ISEE più bassi.

Il Comune di Chiusa ha dal 2003 ha già un regolamento che prevede la concessione di un contributo per nuove nascite e nuove unioni. Regolamento che prevede un contributo pari a 250 euro. Con la nuova delibera è stato aumentato l’importo.

La decisione del primo cittadino arriva al fine di contrastare il notevole calo demografico, un fenomeno che coinvolge tutti i piccoli centri dell’entroterra siciliano. Basti pensare che nei primi mesi del 2020 a Chiusa la cicogna è arrivata solo 6 volte. Come se non bastasse, la crisi legata all’emergenza sanitaria ha ulteriormente aggravato la situazione, generando incertezze sul futuro lavorativo di tanti cittadini e preoccupazioni di chi si appresta a diventare genitore. Da qui la decisione di incrementare il contributo per le nuove nascite.

“Non crediamo, con questi aiuti, di risolvere i problemi e le difficoltà che deve affrontare chi diventa genitore e nemmeno crediamo possano essere risolutivi nel far decidere di diventarlo – fa sapere il sindaco Di Giorgio -. Vogliamo essere solo da pungolo e da incoraggiamento, fare sentire, in un momento di totale sconforto, l’istituzione Comunale vicina alle famiglie e non solo oggi con questo provvedimento ma anche in futuro con altre misure che attueremo per i nostri figli”.